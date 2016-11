Reedest pühapäevani peetakse Astanas kiiruisutamise MK-sarja kolmas etapp ning seal osalevad ka Saskia Alusalu ja Marten Liiv.

Alusalu postitas mitme päeva eest Facebooki rõõmsa pildi koos tekstiga „Discover Astana“. Ta viibibki Kasahstani pealinnas esimest korda, kuid Õhtulehe pärimise peale naerab, et ta ei sõitnud sinna linnaga põhjalikult tutvumise eesmärgiga.

„Elu käib nagu ikka, hotelli ja jäähalli vahet. Päeval, kahe trenni vahel teen hotelli läheduses, päikese käes jalutuskäike – see aitab ajavahega kohaneda (Saksamaaga, kus eestlanna elu- ja treeningupaik, on vahet viis tundi – toim). Nii palju näen linna, kui bussiaknast ja seda, mis jääb hotelli ümbrusesse,“ selgitas Alusalu.

„Teises kultuuris on ikka tore viibida. Jõudsin siia pühapäeval, Kasahstan on mind väga positiivselt üllatanud. Arvasin, et siin on rohkem Venemaa moodi, kuid tegelikult on linn euroopalik, toidupoes on väga suur valik.“