Lennuk oli teel Boliivia linnast Santa Cruzist Kolumbiasse Medellini lennujaama. Alla kukkunud lennuk oli Avro RJ85, mille maksimaalne lennudistants on 2963 kilomeetrit, aga kahe lennujaama vahemaa on suurem - 2972 kilomeetrit. Seega ületas teraslind isegi lubatud lennukauguse.

Lennukil sai kütus otsa, seda tabasid elektrilised probleemid ning teraslind kukkus alla 18 kilomeetri kaugusel lennujaamast. Uurijad leidsid, et lennukis polnud kütust alles, mille tõttu see ka ei plahvatanud. Rahvusvaheliste reeglite järgi peab aga igal lennukil olema lisakütust 30-45 minutiks, et hädaolukorra puhul maanduda mõnes teises lennujaamas.

Meediasse lekkis ka lennujuhi ning kapteni Miguel Alejandro Quiroga (kes oli juhuslikult ka LAMIA lennufirma üks omanikest) raadioside. "Proua, LaMia933 on täielik elektriline rike, ilma kütuseta," ütles piloot Kolumbia lennujuhile ning palus maandumiseks eesõigust.

Õnnetust nägi pealt ja raadiosidet kuulis lähedal olnud Avianca lennufirma piloot Juan Sebastián Upegui, kelle sõbrale saadetud audisõnum jõudis kohalikku meediasse.

Upegui kirjeldas, kuidas LaMia piloot muutus ühe meeleheitlikumaks ning palus luba maanduda, kuid kohe alguses ei saanud seda, sest teisel lennukil oli potentsiaalse probleemi pärast eesõigus.

"Me nägime LaMia lennukit meie kohal," rääkis Upegui. "Järsku ütles piloot, et nad peavad kiiresti maanduma, sest neil on probleemid kütusega, aga ta ei kuulutanud kordagi välja hädaolukorda. Lennuk hakkas järsult kukkuma ja nägime selle tulesi, kui see alla kukkus.

Viimastel hetkedel nad palusid lihtsalt abi ja ka meie kokpitis lootsime, et nad jõuavad, aga seda ei juhtunud. Järsku oli täielik vaikus. Lennujuht üritas nendega ühendust saada, ei suutnud. Meie hakkasime kõik kokpitis nutma."