Kolmanda veerandaja lõpupoole oli mänguseis viigis 50:50, kuid seejärel lükkas Cramo sisse teise käigu ning libises 25:4 spurdiga Tartu eest. Sealjuures tasub meeles pidada, et Tartu mängujuht Tanel Sokk puudus haigestumise tõttu.

2. Kuidas mängis Cramo uus korvialune jõud Cedric Simmons?

Ameeriklane tegi Alar Varraku hoolealuste eest debüüdi üleeile, visates 102:69 võidumängus Audentese vastu 14 minutiga kuus punkti, jagades kolm korvisöötu, võttes ühe lauapalli, blokeerides ühe vastaste viske ning tehes ühe pallikaotuse.

Cedric Simmons üritamas takistada Tartu Mandell Thomast. (Alar Truu)

Tänane andis Simmonsi võimetest aga paremat aimu, sest vastane oli ju hoopis teisest puust. Varem näiteks Piraeuse Olympiacoses ja Tel Avivi Maccabis mänginud korvialune jõud näitas oma füüsilist võimekust ning oli lauapallide hankimisel väga aktiivne: tasuks 11 punkti ja kaheksa lauapalli ning igati korralik esitus, sealjuures ka üks alley-oop. Tõsi, kaks Simmonsi viset blokeeriti, üks Janar Taltsi, teine Janari Jõesaare poolt.

Samas pole kahtlustki, et nädala alguses Tallinnasse jõudnud Simmons läheb paremaks, kuna küllap pole Varraku joonis ja liikumised talle veel kristallselged.

3. Mängu üllatavaim hetk oli...?

Tartu peatreeneri Gert Kullamäe otsus saata juba esimesel veerandajal platsile legendaarse Valmo Kriisa 15aastane poeg Kerr. Verinoore mängumehe jaoks oli tänane kolmas Eesti täiskasvanute meistrivõistluste kohtumine.

Kriisa vahetas välja Tartu põhimängujuhi Mandell Thomase, kes kogus võrdlemisi kiirelt kaks viga. Ent kohe esimesel taaralinlaste rünnakul pani Cramo Martin Dorbek Kriisa paika: kaitseäss võttis noorukilt hõlpsalt põrgatuse pealt palli.

Kerr Kriisa ootamas platsile pääsemist. (Alar Truu.)

Et Kerr on alles 15aastane, pole ime, et ta oli väljakul vastastest peajagu lühem ja füüsiliselt kordades nõrgem. See pärssis kahtlemata ka Kriisa mängu, sest veidi enam kui kaheminutilise mänguaja jooksul tegi ta kaks pallikaotust, ent võttis ka ühe lauapalli.

Kullamäe usaldas Kriisat platsile ka teisel poolajal, kuid Dorbek rappis noorukit kaitses edasi, sundides veel ühe pallikaotuse. Lisaks eksis Kriisa oma ainsal kahepunktiviskel. Samas ei maksa noormeest kritiseerida, sest on ta ju kõigest 15aastane.

Muide, Cramo särgis tegi debüüdi Prantsusmaalt lahkunud 17aastane korvialune jõud Matthias Tass. Tema statistikakasti jäävad ilustama ligi viis mänguminutit, üks viga ja vabavisetest tulnud kaks punkti.

4. Kes oli platsi parim mängija?

Demonte Harper. Cramo leegionär viskas kohtumise resultatiivseimana 18 punkti, võttis viis lauapalli, jagas kolm korvisöötu, tegi kolm vaheltlõiget ning neli pallikaotust. Statistiliselt polnud mäng paha, aga...

Nagu ütles endine Kaunase Žalgirise abitreener Priit Vene Õhtulehe korvpallisaates Viies Veerandaeg, on Harper Eestis tegemas näiliselt vaid isiklikku statistikat.

Tagamängija võttis kohutavalt palju olukordi enda peale ning kohati tundus, et söötmine on luksus, mida meisterlik Harper endale sugugi lubada ei saa, ka peatreener Varrak laiutas ameeriklase suunas vahepeal käsi.

Tartu poolelt paistis enim silma Janari Jõesaar. Ääremängija kogus Tartu parimana 16 punkti ja seitse lauapalli.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Tartust rääkides torkas eriti avaveerandi alguses silma kehv meeskondlik ja individuaalne kaitse. Cramo mehed jõudsid eriti lihtsalt liikumiste või meisterlikkuse toel korvini ja tabasid. Tendents ei kadunud ka mängu jooksul. Seega on Tartul, mida järele aidata.

Cramo peab õppima paremini tegutsema maa-ala kaitse vastu. Kui Tartu peatreener Gert Kullamäe teisel veerandajal mees-mehe kaitse hülgas, tekkis Cramo leeris väiksemat või suuremat sorti paanika ning rütm kadus kauaks.

Ehkki mõnikord mängiti kätte head viskekohad, ei suudetud neid realiseerida. Teinekord jäädi aga ka vabade kohta välja mängimisega suurde hätta. Suuresti tänu maa-alale jõudis vahepeal 19:31 kaotusseisus olnud Tartu Cramole järgi.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia ilmuvad esimesel võimalusel asjaosaliste kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Cramo peab järgmise kohtumise 4. detsembril, kui Ühisliiga mänguks sõidetakse külma Siberisse külla Krasnojarski Jenisseile. Muide, Krasnojarski klubi värve esindab endine Cramo keskmängija Frank Elegar.