Hurjutavad eksperdid ja karm vilekoor – Kristaps Porzingisele ei eeldatud maailma tugevaimas korvpalliliigas NBA kohest edu, kuid New York Knicksi korvialune jõud on teinud midagi ootamatut: lätlane jagab skooriässa Carmelo Anthonyga meeskonna liidristaatust.

21aastane meie lõunanaaber tegi suurepärase debüüthooaja, kuid on tänavu veelgi võimsamas hoos: Porzingis teenib Anthonyga võrreldes sama palju mänguaega, viskab keskmiselt 0,8 punkti vähem, ent võtab 0,9 lauapalli rohkem. Lisaks on 221 cm pikkune nooruk parema visketabavusega.

Kuidas püstitas Porzingis NBA-karjääri punktirekordi?