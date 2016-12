Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak tunnistas pärast võitu tartlaste üle, et mäng suudeti küll suureskooriliselt võita, kuid üleliia rõõmustamiseks põhjust pole.

"Vahe jäi küll suur, kuid rusikaga vastu rinda pole põhjust taguda," sõnas Varrak vahetult pärast mängu lõppu.

"Murrangu hetk tekkis siis, kui 15aastane Kerr (Kriisa) oli väljakul. Mul on Kerrist väga kahju, aga mis teha. Selles mõttes jäi ta lolli olukorda, et meil oli võitu vaja ja mina Kalevi peatreenerina ei saanud mõelda sellele, et tal hea oleks."