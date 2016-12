"29 minutit me seda ka näitasime, aga siis tulid küll sellised pahad asjad meie poolt vaadates. Soku haigus, Soo tegi kohe põlvele liiga, Milkal jooksis täna juhe kokku täiega just kaitses. Kerr sattus pabinasse ja Martin kägistas teda natukene.

"Võin käsi südamel öelda, et tulime siia lahingut andma ja mõtlesime ainult võidust," oli Kullamäe esimene emotsioon.

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe tunnistas pärast kaotust Kalevile, et tänane kohtumine oli raske, kuid kohtumisele tuldki ikkagi suuremate lootustega.

Palju külma dušši tuli täna palju. Sellele vaatamata ütlen, et olime teatud minutid ikka väga tublid."

Tanel Soku haiguse tõttu tuli kogenud mängujuhil kohtumine vahele jätta, tema asendajaks võeti duubelmeeskonnast 15aastane Kerr Kriisa, kellele oli see meistriliigas kolmandaks kohtumiseks. "Loodetavasti on sellest talle tulevikus abi," tunnistas Kullamäe, et kooliraha tuleb kõigil maksta.