Eesti korvpalli meistrivõistlustel tegi eile BC Kalev/Cramo särgis debüüdi 17aastane korvialune jõud Matthias Tass, aidates leivaisa 86:63 võiduni Tartu Ülikooli vastu. Ent Tass polnud noorim platsil käinu: taaralinlaste peatreener Gert Kullamäe usaldas väljakule 15aastase Kerr Kriisa.

187 cm pikkune mängujuht näis platsil teistest peajagu lühem ning mitu korda kleenukesem, ent see on ka igati mõistetav. Cramo peatreener Alar Varrak pani Kriisat katma tuntud kaitselõvi Martin Dorbeku, kes kohe esimesel katsel noorukilt palli napsas. Samas oleks vale Kriisat kritiseerida: tegemist on kõigest 15aastase poisiklutiga, kes astub profikorvpallis esimesi samme.

Martin Dorbek (palliga). (Alar Truu)

„Meid oli Tanelita (Sokk vaevles palaviku küüsis – toim.) üheksa ning arutasime eile õhtul, keda esiliigatiimist juurde võtta. Noortetreeneritega rääkides valisime Kerri, ta on mängujuhi tüüpi. Nii saime Soku koju ravile jätta,“ selgitas Kullamäe.

Tass liitus Cramoga Prantsusmaa klubist Limoges. Debüüdil valitseva meistri eest viskas ta veidi vähem kui viie minutiga kaks punkti ning korvialuse jõu sõnul kõditas debüüt närve. „Peatreener karjus mu nime ja kohe lõi pinge sisse. Isegi soojendussärk ei tulnud kohe ära,“ rääkis ta. „Kui rahvas nägi, et tõusin püsti, hakati plaksutama ja närv oli suur.“