"Pärast koondise mänge EM-il olin perega puhkusel ja rääkisime omavahel läbi, mis on esimesed plaanid. Siis jõudsimegi ühisele arusaamale, eriti kooli osas, et seal ei saa ma soovitud haridust. Otsustasime, et järgmised hooajad jään Eestisse," lahkas 208 sentimeetrine mängumees Prantsusmaalt lahkumise tagamaid.

Kalev/Cramoga liitumist soosisid mitmed tegurid. "Kuna mu isal on head tutvused Kalevis, siis sealt küsiti pidevalt minu edasiste plaanide kohta. Just sellepärast, et kuulujutud hakkasid levima, et ehk võin Eestisse jääda.

Kui langetasin lõpliku otsuse, et jään, siis nemad oli kohe esimesena olemas ja kutsusid enda satsi mängima. Seejärel tuli võtta veidi mõtteaega," meenutas Tass.

Kuigi asjad ei toimunud päevapealt, siis oli Eesti valitsev meister noorkorvpalluri jaoks igati soodne võimalus. "Minu peamine soov oli teha trenni meeste vahel. G4S oleks mulle pakkunud ka head konkurentsi, aga usun, et peamine areng tekib ikkagi meeste vahel. Eriti Alar Varraku ja Martin Müürsepa käe all."

Kui algselt oli Limoge´i poolne kinni hoidmine pigem suurest huvist mängumehe vastu, siis lõpuks tundus asi pigem kiusu ajamisena. "Kui hakkas selgeks saama, et ma ei tule tagasi, siis nad paar nädalat, maksimum kuu, pinnisid mind.

Kui tuli lõplik otsus, siis hakkaski see viivitamine pihta. Ja nüüd oleme jõudnud detsembrikuu esimesse päeva," mõtles 17aastane mängumees muiates pikale protsessile tagasi.

Algus on tehtud, eesmärgid on kõrged

Selge on see, et pärast nõnda pikka ootamist kasvas Tassis meeletu mängunälg. "Käid vaatamas oma noortemeeskonna U18 mänge ja oled Kaleviga reisidel ning kodustel mängudel kaasas, siis mõtled ikkagi, et tahaks sellest kõigest osa saada."

Kuigi debüüdi tegemine võttis aega, siis sai see lõpuks tehtud ning vägagi korralikus mängus. "Peatreener karjus minu nime ja mul lõi kohe sellise närvi sisse. Isegi soojendussärk ei tulnud kohe seljast ära.

Siis hakkas rahvas plaksutama kui vaatasid, et mina tõusen püsti ja närv oli tõesti suur. Aga kui sain vahetuse ja olin platsil siis sain aru, et midagi pole kaotada. Tuleb endast kõik anda," kirjeldas noormees oma vahetuid emotsioone.

Elamus oli igatahes vägev. "Teha meistriliiga debüüt ja veel nii tugeva klubi vastu... Võimas tunne oli ja eriti siis kui sain vabaviske ka sisse - käis positiivne tunne seest läbi - juhuu, asi on tehtud!"

Juba pikemat aega Kaleviga treenides on Tass tugevaid kehasid tunda saanud ning meeskonnakaaslastele ta palju alla ei jää. "Arvan, et ma pakun neile head vastupanu küll. Vähemalt enda arvates, ma ei tea, kas nad minu vastu mängivad pool-lõdvalt aga usun, et olen päris hästi vastu saanud.

Konkurentsi minu positsioonil on - välismaalased ja ka Erka (Erik Keedus) on veel tsipa minust üle, praegu," rõhutades eriliselt, et veel hetkel on see nii, kuid asjad võivad muutuda.

Matthias Tass on valmis võitluseks mänguaja nimel. (Merle Värv)

Edaspidi loodab ta ennast meeskonna rotatsiooni mängida. "Eks ma selle nimel mängin. Täna juba esimesed minutid ja eks ma hooaja vältel tahan neid minuteid kindlasti juurde.

Peamine on aga see, et tahan võistkonda igal moel aidata. Elan kasvõi pingi peal kaasa või teen platsi peal kõik võimaliku, et meeskond ikka võidaks."

Taktikalise poole pealt ei tohiks midagi uut olla, kuivõrd võistkonda on ta kuulnud juba pikemalt. "Peamiselt olen kõik meeskonna trennid kaasa teinud. Ainukesed erandid on keset päeva toimuvad trennid, siis on kool tähtsamaks seatud."

Lisaks Kalev/Cramole hakkab Tass jõudumööda esindama ka Audentese U18 meeskonda noorteliigas. "Seal saan rohkem minuteid ja olen liidrirollis. Proovin kindlasti medalile tuua seda meeskonda."