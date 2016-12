"Tundsin häbi. Tundsin, et minult on röövitud mu lapsepõlv. Veetsin hilise teismeea totaalses segaduses," pajatab Johnson nüüd, enam kui 40 aastat hiljem.

Kahe nädala eest Inglismaa jalgpallimaailmas lahvatanud pedofiiliaskandaal kogub peaaegu iga päevaga uusi mõõtmeid. Endine Chelsea mängija Gary Johnson räägib tänases Daily Mirroris, kuidas Londoni suurklubi maksis talle 50 000 naelsterlingit, et too ei paotaks suud teemal, kuidas klubi endine peaskaut Eddie Heath teda seksuaalselt ära kasutas.

Meediasse lekkisid teated, et Chelsea on maksnud Johnsonile raha alates ajast, mil Heath sai ametliku süüdistuse. "Arvan, et nad maksid mulle, et ma oma suu koomal hoiaksin," sõnas Johnson.

"Chelseal on üle maailma miljoneid fänne, see on üks suurimaid ja rikkamaid klubisid. Nende fännid väärivad tõde selle kohta, mis on klubis toimunud. Klubi palus mul allkirjastada vaikimisvande, ent kui palju minu saatusekaaslasi veel kuskil on?

Nad võivad olla teistelegi vaikimise eest maksnud. Loodan ja palvetan, et ühelgi klubil pole lubatud sellist asja kinni mätsida, keegi ei peaks õigusemõistmise eest pagema. Mängu hüvanguks peab kogu protsess olema läbipaistev.

Mis mind enim ärritab, on see, et kui läksin klubisse ja ütlesin, et mind kasutati seksuaalselt ära, siis nad vastasid "tõesta!"."

Chelsea vastus teemale: "Chelsea jalgpalliklubi on palganud õigusbüroo, et viia läbi uurimine, mis puudutab 70ndatel klubis töötanud inimesi. Samuti on klubi võtnud ühendust jalgpalliliiduga, et tagada neile juurdlusel igakülgne abi, mis sisaldab muuhulgas info jagamist."