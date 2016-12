Etapivõidu noppis norralaste koduõuel rootslane Calle Halfvarsson, kes oli kiireim ka ajasõidus. Nädala eest Rukal võidutsenud Paal Golberg murdis finaali stardis suusakepi ning leppis seetõttu kuuenda kohaga.

Halfvarsson gets first win of season and extends overall World Cup lead. Iversen close for 2nd and Peterson 3rd @wclhmr pic.twitter.com/0qbpr1esXr