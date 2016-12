Nädala eest Ruka MK-etapil klassikasprindi võitnud rootslanna Stina Nilsson lootis edu ka Lillehammeris korrata, ent murdis veerandfinaali lõpusirgel suusakepi ega pääsenud 12 sekka.

"Olen maruvihane!" sõnas Nilsson vahetult pärast võistlust Rootsi ajakirjanikele. Seejuures jäi ta viisakaks ega hakanud talle otsa sõitnud norralanna Maiken Caspersen Falla pihta tuld ja tõrva pilduma.

"Ta sõitis mulle kurvis sisse, aga ma pole Maikeni peale vihane. Mu enesetunne oli suurepärane, seega teeb mind lihtsalt vihaseks, et asjad nii läksid."

Lõpusirgele liidrina tulnud Nilsson liugles ühe kepi abil üle lõpujoone kolmandana, kuid kehv aeg ei aidanud teda poolfinaali. Falla võitis tolle veerandfinaali ning sai lõppkokkuvõttes Heidi Wengi järel ja rootslanna Hanna Falki ees teise koha.

Weng gets a big win on finish stretch. Takes over World Cup lead. Falla 2nd and Falk 3rd @wclhmr pic.twitter.com/fPCjCSiuy0