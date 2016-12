“Mul on uue lepingu sõlmimise üle väga hea meel. Oli pikk paus, alates suvest pole ma mängida saanud. Tahan väga jälle mängida! Ootan nädala pärast algavat ettevalmistusperioodi ning loodan teha hea hooaja, aidates FC Levadia meeskonna tiitlivõiduni,” ütles Artjunin.

26aastane Artjunin siirdus tänavu jaanuaris Poola esiliigaklubisse Miedź Legnica, kuid naases suvel koju ning osales FC Levadia treeningutel. Varem on Artjunin mänginud Rumeenia klubis FC Brasov.

FC Levadia koduleht teatab, et klubi allkirjastas täna aastase mängijalepingu oma kasvandikust keskkaitsja Artjom Artjuniniga.

“Väga tore, et Artjom tuli FC Levadiasse tagasi!” rõõmustas klubi spordidirektor Sergei Pareiko. “Ta on väga heal tasemel kogenud jalgpallur, kes mänginud nii välismaal kui Eesti koondises. Loodan väga, et eelolev aasta kujuneb Artjomi jaoks läbimurdeliseks ning ta tõuseb taas Eesti koondise tasemele.”