„Kõik need 25 aastat, mis ma olen võidusõidumaailmas veetnud, on minu unistuseks olnud vormel 1 maailmameistri tiitel. See on olnud minu eesmärk läbi ränga töö, valu ja ohverduste. Ja nüüd ma olen sellega hakkama saanud. Ronisin mäetippu ja tundub õige seal lõpetada. Tugevaim tunne, mis mind praegu valdab, on sügav tänu kõigile, kes mind unistuse täitumise teel toetasid.

Mõistagi avaldas see mõju minu lähedastele, see oli kogu pere ühine pingutus ja ohverdus. Mul pole piisavalt sõnu, et tänada oma abikaasat Viviani, ta on olnud fantastiline. Ta mõistis, et tänavune aasta oli meie suur võimalus eesmärgini jõuda ning andis mulle piisavalt ruumi, et saaksin võidusõitude vahel täielikult taastuda. Ta vaatas igal ööl meie tütre järele ja seadis meistrivõistlused esikohale.

Jaapani GP võiduga, mil kõik tuli minu enda kätesse, algas suur surve ning esimest korda tulid mu pähe mõtted, et lõpetan karjääri, kui tulen maailmameistriks. Pühapäeva hommikul Abu Dhabis teadsin, et see võib olla minu viimane võidusõit ja see tegi mu pea klaariks. Tahtsin seda igati nautida.

Need olid mu elu kõige intensiivsemad 55 ringi. Võtsin lõpliku otsuse vastu esmaspäeva õhtul. Esimesed inimesed, kellele ma otsusest teatasin, olid Vivian ja Georg (Nolte, mänedžer). Neile järgnes Toto (Wolff, Mercedese tiimijuht).

Ainuke asi, mis selle otsuse minu jaoks raskeks tegi, on see, et panen sellega oma võidusõiduperekonna raskesse seisu. Aga Toto oli mõistev. Ta sai kohe aru, et olen oma otsuses täiesti kindel, see rahustas mind. Minu karjääri uhkeimaks hetkeks jääb alatiseks selle suurepärase tiimiga võidetud MM-tiitel.