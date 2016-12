Värske F1 tšempion Nico Rosberg tegi täna šokeeriva avalduse, kui teatas vormel 1 sarjast loobumisest. Tema suurim konkurent Lewis Hamilton polnud aga sakslase otsusest nii üllatunud.

"Vormel 1 jääb teda igatsema, aga soovin talle kõike paremat," kommenteeris Hamilton tiimikaaslase loobumist. "Olen kindel, et see oli paljudele suur üllatus. Mina olen ilmselt üks vähestest, kellele see ei tulnud üllatusena, sest ma tean teda väga, väga kaua, aga tegu on mootorispordiga."

Kolmekordne maailmameister, kes tänavu kaotas üldarvestuses Rosbergile viie punktiga, mõistab sakslase soove F1-st loobuda ja veeta rohkem aega perega.

"Ta võitis esimest korda 18 aasta jooksul. Seega pole tema otsus ka suur üllatus. Tal on veel perekond, kellele pühendada ja ilmselt soovib veel lapsi. F1 on väga ajakulukas.

Ma jään meie rivaaliteeti igatsema, sest me hakkasime kartidega võidu sõitma juba 13-aastaselt. Rääkisime kogu aeg, kuidas meist saavad tšempionid. Kui liitusin tiimiga, siis Nico oli juba ees ja samas meeskonnas sõitmisest rääkisime juba väikeste lastena. Järgmine aasta ilma temata saab olema väga veider ja väga kurb."