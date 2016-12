Eelmise nädala lõpus vormel 1 meistriks kroonitud Nico Rosberg otsustas mootorispordist loobuda. Mercedese tiimi pealiku Toto Wolffi sõnul tõestab sakslase otsus mehe tugevat isiksust.

"See on Nicolt väga julge otsus, mis näitab, kui tugev isiksus tal on," sõnas 44-aastane Wolff. "Ta otsustas lahkuda pärast karjääri tipphetke - ta krooniti F1 maailmameistriks. Sellega täitis Nico lapsepõlveunistuse.

Ma aktsepteerisin tema otsust kohe, sest ta oli selles väga kindel. Ühte inimest on võimatu mõne sõnaga kokku võtta, aga Nicol on eriline kombinatsioon looduse poolt antud talendist ja võitlusvaimust, mis viis ta väga kaugele."