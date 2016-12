Jäähokiliiga KHL klubi Riia Dinamo peab täna ja pühapäeval kaks kodumängu Tallinnas väga proosaliselt põhjusel - nad visati oma kodust ajutiselt välja. Riga Arena võõrustab laupäevast alates saalihoki MM-finaalturniiri.

Tavapärane Dinamo mängukoht on saalihoki MMi tõttu hõivatud järgmise nädala lõpuni ja seetõttu oligi Riia klubil vaja leida kahe kodumängu korraldamiseks paik, milleks osutus Tallinn. Samal ajal, kui Dinamo hokimehed täna õhtul Tondirabas jääle uisutavad, on nende tavapärane koduplats muutunud juba saalihokiareeniks.

Arena Riga is almost ready to host Men's World Floorball Championships 2016 #floorball #WFCRiga pic.twitter.com/br2AOwjLIC