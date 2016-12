Eesti meeste saalihokikoondis alustab oma 11. MM-finaalturniiri, kui laupäeva hommikul kell 11 ollakse Riga Arenal turniiri esimeses kohtumises vastamisi kuuekordse MM-medalisti Šveitsiga. Mis on mängus? | A-alagrupi teine koht. Soome vastu on Šveitsil šansse ainult üliheal päeval ja Eestil üldse mitte. Saksamaale ei kaota Šveits kinnisilmigi ja Eestigi peaks neist jagu saama. Seega paneb ilmselt just Eesti – Šveits matš paika, kes pääseb A-alagrupis teise koha omanikuna otse veerandfinaali ja saab seal ka hõlpsama vastase (tõenäoliselt Läti, Norra ja Slovakkia selmet Tšehhi või Rootsi). Mis on Eesti šansid? | Väikesed. Šveits on 10 MMi jooksul kaotanud ainult kolmele riigile (Rootsi, Soome, Tšehhi) ja lubanud endale kaks viiki Norraga (1996 ja 2004). Igasugune tulemus peale Šveitsi võidu oleks korralik ime, aga ühe korra on Eesti sellele juba lähedal olnud (sellest allpool). Kui otsida Šveitsi nõrka kohta, siis 20st mängijast koguni kaheksa on MM-debütandid. Äkki natuke jalg ikka väriseb? Eesti saalihokikoondise kapten Roman Pass (nr 7) aktsioonis kevadel Tallinnas peetud MM-valikturniiril. (LAURA OKS) Eesti meeskonnal on Šveitsi vastu šanssi ainult siis, kui kaitses tehakse superpartii. (LAURA OKS)

Kes on Eesti võtmemängija? | Väravavaht Marek Õige. Soome kõrgliigaklubis Westend Indians mängiv 32aastane puurivaht on Eesti põhivahiks teist MMi, mis jääb ka tema viimaseks suurturniiriks. Mehel on isu jätta maha vägev märk ning partii, mis aitaks meeskonnal Šveitsi üllatada, oleks just täpselt midagi sellist!

Ma ei tea saalihokist midagi, ammugi mitte Šveitsi saalihokikoondisest. Kes on selle kõige ässam liige? | Mathias Hofbauer (nr 19, pildil) on elav saalihokilegend – 35aastane ründaja mängis kaasa juba 2000. aasta MMil ning on kaheksa finaalturniiri jooksul kogunud 83 (43+40) resultatiivsuspunkti. 33aastase venna Christophiga (nr 15, MMide saldo 34+18) moodustavad nad üliohtliku ründepaari. Šveitsi koondise ründaja Mathias Hofbauer (palliga) alustab täna oma üheksandat MM-finaalturniiri. Eelmise kaheksaga on tema arvele kogunenud 83 (43+40) resultatiivsuspunkti. (IFF) Kui kõva Šveits saavutuste poolest on? | Vägev. Esimesel MMil (1996) jäi 1994 ja 1995 EM-pronks (kui saalihokis algas MM-ajastu, siis EMide korraldamine lõpetati) üllatuslikult viiendaks, aga 1998 võideti hõbemedal. Järgmised kaheksa MMi on Šveitsi saatus olnud alati sama - kaotus poolfinaalis. Pronksimängudest on võidetud viis (kolm korda Tšehhi, korra Taani ja korra Saksamaa vastu) ning kaotatud kolm (korra Soomele, kaks korda Tšehhile). Eelmine MM läks Šveitsil igatpidi nihu. Eestist ja Norrast saadi alagrupis jagu vastavalt 7:3 ja 10:7, aga Tšehhiga tehtud 2:2 viik tähendas, et varumehi mängitanud Eestist viimases voorus 12:2 üle rullinud tšehhid napsasid alagrupis väravate vahe alusel esikoha ning Šveits sattus samale tabelipoolele Rootsiga. Veerandfinaalis saadi Lätist 6:1 võitu, aga poolfinaalis saadi kodus mänginud svenssonitelt 1:10 kolakas. Tšehhide poolfinaal Soomega oli palju võrdsem (3:6). Tagatipuks kaotas Šveits pronksimängu 3:4. Šveitsi koondis pidi eelmisel MMil leppima neljanda kohaga. Nüüd soovitakse kindlasti võita medal, mis oleks neile MM-ajaloo seitsmes. Siiani on kaukas üks hõbe (1998) ja viis pronksi. (IFF) Kuidas meil Šveitsi vastu seni on läinud? | Kuus mängu ja kuus võitu Šveitsile. Eelmises MM-tsüklis kohtuti kaks korda, esmalt valikturniiril, kus avakolmandiku 3:3 viigi järel võitis Šveits 9:4, ja seejärel ka finaalturniiril, kus skooriks jäi 7:3. Kõige suurem ja valusam kaotus saadi Šveitsilt 2012 MMil Bernis, kui jäädi alla 3:14. Eesti läks mängule teadmises, et veerandfinaali pääsemiseks on vaja vältida viie- või enamaväravalist kaotust, aga kodupubliku ees mänginud Šveits oli juba teise kolmandiku järel 9:2 ees ja võitis lõpuks suurelt. Kõige tasavägisem lahing peeti 2008 MMil. Eesti asus juhtima 2:0, ent avakolmandik lõppes seisul 2:2. Teisel perioodil asus Šveits kolm korda juhtima, aga Eesti viigistas alati. Viimasel perioodil viis Kristian Talme Eesti 6:5 ette, aga kaks väravat arvulisest ülekaalust andsid Šveitsile 7:6 võidu. Eesti ründaja Henrik Talme tabas paar sekundit enne lõpusireeni latti. Kui Eesti suutnuks tollest mängust kasvõi punkti võtta, oleks tol hetkel olnud tegemist saalihoki MMide šokeerivaima tulemusega. Varasemad mängud: 1:11, 0:10, 6:7, 3:14, 4:9, 3:7. Viimati kohtus Eesti saalihokikoondis Šveitsiga 2014. aasta MMil, kui alagrupis tuli vastu võtta 3:7 kaotus. (IFF) Eelnev ei rahulda kaugeltki mu saalihokinälga, kirjuta veel midagi põnevat! | Eesti – Šveits kohtumine avab erakordse MMi. Kunagi varem pole finaalturniiri korraldatud riigis, mis pole võitnud ainsatki MM-medalit. Saalihoki suur nelik (Soome, Rootsi, Tšehhi, Šveits) on MMi korraldamise varem loovutanud vaid korra – 2000 mängiti Norras (MM-pronks 1996). Läti koondis on alates 2004. aastast saavutanud MMidel kaks kuuendat ja neli viiendat kohta, aga poolfinaali murda ei ole õnnestunud. Kõige lähemal oldi 2012, kui alagrupis alistati Tšehhi ja hangiti endale seeläbi veerandfinaaliks ootuspärase Soome asemel oluliselt hõlpsam Saksamaa, kellele aga 2:4 kaotada osati. Läti suur eesmärk on murda kodusel MMil needus ja jõuda nelja parema sekka. Saalihoki MMi ametlik laul: