OTT JÄRVELA, RIIA

Esimesest kolmandikust on mängitud 10.20 ja seis on 1:1. Šveits asus ilusa kombinatsiooni abil juba 2. minutil juhtima, aga Eesti esiviisik vastas peagi ja Andreas Wöiduma viigistas. Mängupilt on meie poolt vaadates täitsa okei, isegi oodatust natuke parem.

Kaitses on kergeid raskusi, sest šveitslaste tehnika on tipptasemel ja ristsööte otsitakse (ja ka leitakse!) igal võimalusel. Väravavaht Marek Õige on juba pidanud tegema kaks väga head tõrjet. Eesti rünnak sisendab usku, sest lisask esiviisikule suudab kenasti kombineerida ka teine. Ootame, vaatame, loodame.