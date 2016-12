3. detsember toob kaasaelamisrõõmu ilmselt kõigile spordisõpradele, sest alade spekter on tõeliselt lai. Kuivõrd käes on aasta viimane kuu, ei saa me üle ega ümber talispordist. Samuti ei puudu kavast korvpall. Kui päeva jäävad kaunistama kaks suurt jalgpallilahingut Euroopa tippliigadest. 14.30 lähevad Manchesteris vastamisi kohalik City ning Chelsea, kust võitjana väljuv meeskond tabeli liidriohjad haarab. Vaid mõni aega hiljem - 17.15 pannakse pall mängu Barcelonas, kui toimub vana hea El Clasico. Kõik eelnimetatu, kuid ka palju muud põnevat toob teine Õhtulehe otseblogi. Püsige lainel!