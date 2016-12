Eesti parim kahevõistleja Kristjan Ilves jätkab MK-sarja Norras Lillehammeris ning pärast hüppevooru hoiab ta 13. positsiooni.

Ilves sai kirja 96 meetrit ning ühtekokku 128 punkti. Päeva pikima hüppe tegi Johannes Rydzek, kes kandus 104,5 meetrini ning 144 silmani. See tähendab, et suusarajale pääseb eestlane minut ja neli sekundit hiljem kui esimene.

Mehed lastakse rajale kell 15.10.

Ilves on MK-hooaega alustanud igati hästi, kui on mõlemalt varasemalt peetud individuaalvõistluselt on ta punktid kirja saanud.

Eile peetud meeskonnavõistluse meie mehed katkestasid.