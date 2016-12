Eesti koondise varumehena Riias viibiv Jonas Thomsson märkis avakolmandiku järel: "Eesti esiviisik on Šveitsi omaga võrreldes teravam." Jutt õige, aga et antud (kerge) üleolek ilusaks tulemuseks konverteerida, pidanuks ideaalselt toimima kogu pakett (teine ja kolmas viisik, väravavaht, eriolukorrad). Kohtumise esimesed 18 minutit nii oligi, edaspidi paraku mitte ja Šveits võitis.

