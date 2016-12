Andi Noot kontrollis täna vormi Tartu ülikooli spordihoones kergejõustikuveteranide lahtistel sisevõistlustel 800 meetri distantsil, kus parandas võimsalt isiklikku rekordit.

Nooti lõppaeg oli 1.52,25, millega kerkis ta Eesti kõigi aegade sise-edetabelis 24. kohalt 8. Varasem tippmark sisetingimustes oli 1.54,29, mille jooksis ta välja 2014. aasta jaanuaris Lasnamäe kergejõustikuhallis.

Täna kohe algul teiste eest minema pühkinud Noot läbis soolojooksuna distantsi mõlemad pooled ehk kumbki 400 meetri lõigu 56,1 sekundiga. "Ega vanus pole enam see, mis hiilgeaegadel, aga kõigele vaatamata tuleb suruda ja joosta ka lühemaid distantse, et ikka särts sees hoida," rääkis Andi Noot ajakirja Jooksja Jooksuportaali uudistele.

Tema sügisene ettevalmistus on läinud 100 protsenti täkkesse ja tänane 800 meetrit läks kirja testjooksuna, et näha, millises seisus ta asub. "Kui treener on rahul ja ütleb, et oleme õigel teel, siis olen ka mina tänase soolojooksuga rahul, kuigi alati saaks kiiremini."

Talvel on sisetingimustes plaanis joosta erinevad distanse, kuid peaeesmärk on Eesti 1500 meetri rekord ja sise-EM norm 3.44,00. "Kõik peale 1500 jooksude on ettevalmistus kiireks pooleteistkümneks kilomeetriks. Nüüd panen naelad jalga ja hakkan tegelema põhjaliku teritusega sisehooajaks," kirjeldas Noot oma edasisi plaane.