Sarnaselt laiemale üldsusele ei suutnud ka vormel 1 legend Niki Lauda uskuda Nico Rosbergi ootamatut loobumisotsust.

Mercedese tiimi heaks töötav austerlane tunnistas Itaalia väljaandele Gazzetta dello Sport, et Rosberg teavitas teda loobumisest paar tundi enne. "Ma ei reageerinud sellele üldse hästi. Kõik, kes aitasid ta tiitlivõiduni, reageerisid tema otsusele väga halvasti. Ma ei oodanud seda, mitte keegi Mercedeses ei arvanud, et tal on kõik.

Alguses ma ei uskunud teda," jätkas Lauda. "Küsisin ta käest, kas ta teeb nalja, aga siis ütles, et mõtleb seda tõsiselt. Päris uskumatu. Pärast esimese MM-tiitli võitu mõtlesin koheselt, kuidas võita teine. NIcol on teistmoodi. Tema otsus jättis meid ebakindlana ja uueks hooajaks ettevalmistuseta."

Mercedese võistkond tegi paljude arvates Twitteris nalja, kui ütles, et pooled F1 sõitjad on nendega kontakteerunud, kuid Lauda kinnitab, et see polegi nali. "Sisuliselt pooled piloodid on meile pakkunud oma teeneid. Kaotasime meistri, 2016. aasta parima sõitja. Teda pole kerge asendada, sest teatud tasemetel sõitjatel on juba kehtivad lepingud. Noorema sõitja võtmine on riskantne, sest me ei tea, kas ta on ka tugev."