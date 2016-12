Tänavu F1 meistritiitlist väga napilt ilma jäänud Lewis Hamilton soovib vormel 1 sarjas sõita veel vähemalt kümme aastat.

Hoolimata eilsest Nico Rosbergi loobumisotsusest peeti Mercedese aastalõpupidu küllaltki kerges ja rõõmsas atmosfääris, vahendab The Guardian. Hamilton vabandas publiku ees, et ei oska saksa keelt. "Ma olen Mercedese perekonnaga olnud alates 13. eluaastast ning loodan, et kui lähen pensionile, oskan teiega rääkida juba saksa keeles," sõnas britt.

Rosbergil oli aga nüüdseks juba eelmisele tiimikaaslasele vastus olemas: "Kui sa otsid saksa keele õpetajat, siis helista mulle. Ma otsin praegu tööd." Hamilton ei tundunud huvist siiski väga huvitatud. "Nico on halvim saksa keele õpetaja, ta ütleb mulle kõiki valesid sõnu," naljatles britt.

Hamiltoni käest küsiti ka, kui kaua ta kavatseb veel kuninglikus vormel 1 sarjas sõita. 31-aastase kolmekordse maailmameistri vastus oli kindel: "Ma kavatsen siin olla veel vähemalt kümme aastat."

Mercedese üritusel tuli jutuks ka Nico Rosbergist jääv tühimik ning kes tema asemel järgmine hooaeg tiimi F1 autosse istub. "Peame kaaluma kõiki võimalusi," sõnas Mercedese vormelitiimi boss Toto Wolff. "Hakkame täpsemalt uurima uue nädala alguses."