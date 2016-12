Kristjan Kangur ja Varese jätkasid mängudega Itaalia kõrgliigas, kui koduväljakul tuli tunnistada Cantu 92:82 paremust.

Eesti koondislane viibis väljakul 32 minutit ning sai kirja 3 punkti. Visked väljakult tabas Kangur 8/1, sealjuures kahesed 4/1, kolmesed 4/0 ning vabavisked 1/1. Lisaks sai ta kirja 3 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu.

See oli Varesele kolme võidu kõrvale seitsmendaks kaotuseks, millega hoitakse ühe enam peetud mängu juures 16 meeskonna konkurentsis 14. positsiooni. Cantu tõusis tänu võidule samale pulgale.

Kanguri numbrid ei ole sel hooajal üleliia muljetavaldavad, kui 10 kohtumise keskmine saak on 5 punkti. Kiita pole ka tabavus, mis on väljakult vaid 33%. Lisaks on eestlane hankinud keskmiselt 3 lauapalli.