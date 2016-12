Tänaste jälitussõitudega lõppes laskesuusatajatel hooaja esimene MK-etapp Östersundis. Järgmine nädal võisteldakse juba Sloveenias, Pokljukas.

Koondise lasketreener Indrek Tobreluts võttis esimese etapi Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni Facebooki lehel kokku järgmiselt: “Nagu ikka spordis, oli ka meil nii head kui mitte nii head. Kauri 21. koht individuaalis oli väga hea algus, selliseid alguseid meil polegi väga palju olnud. Sprindis me ei õnnestunud kõige paremini, aga ka selliseid päevi tuleb spordis ette.

Tüdrukud tegid sprindi hästi ja said jälitusse edasi, see on samuti positiivne. Eks me ikka soovime neid punktikohti teenida ja ega Kadri täna sellest kaugele ei jäänud. Teravusest jääb hetkel puudu, kuid ma usun, et juba järgmistel ettapidel on olukord juba parem,” rääkis Tobreluts.