Euroopa Tõsteliidu (EWF) juhatus otsustas reede õhtul Iisraelis, et 2018. aasta noorte Euroopa meistrivõistlused peetakse Tartus.

Võistlus korraldatakse Eestis paljuski tänu EWFi asepresidendile Jaan Talts juuniorile, kes tegi alaliidu uuele presidendile vastava ettepaneku ja osales Eilatis juhatuse koosolekul, kus otsus ühehäälselt vastu võeti.

"Miks noored ja Tartu? Meie noorte tõstmine on eelkõige koondunud Tartusse ja seal teevad treenerid väga head tööd," mõtiskleb Talts. "See on neile preemia. Usun, et see on ka noortele poistele tulevikuks innustav süst."