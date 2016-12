"Väikselt mäelt olid hüpped päris head, suurelt ei saanud pihta, meil oli vaid üks proovikatse," räägib Ilves. "Mõlemad suusasõidud olid normaalsed, kolmandal ringil tekkis väike ärakukkumine, aga eelmise aastaga ei saa üldse võrrelda, jõuan korralikult pingutada. Samas on siin üks MK-sarja raskemaid radasid – puhas suusameeste meka."

Ilvese sõnul on palju kasu olnud Anatoli Šmiguni juhendamisel tehtud suusatreeningutest. "Tolik ütleb, et liigume sammhaaval suuremate eesmärkide poole. Enamuse distantsist jaksan tugevamate meestega võrdselt sõita," lausub 20aastane sportlane, kes võitis mullu juunioride MMil pronksmedali. "Ma olen uuel tasemel. Suudan isegi suhteliselt ebaõnnestunud hüppega punktikohal olla."

Nüüd tuleb MK-sarjas väike paus ja Ilves naaseb koju treenima. "Otepääl on mägi valmis," sõnab ta. "Hea, et vahepeal natuke treenida saab. Viimasel ajal on olnud ainult võistlemine ja reisimine, kumm hakkab vaikselt tühjaks minema."