Laupäeva õhtul katkestati Prantsusmaa jalgpalliliiga kohtumine Metzi ja Lyoni vahel, sest kodufännid viskasid platsile pürotehnika, mis plahvatas mängijate lähedal.

Metz juhtis koduväljakul 1:0, kui Lyoni väravavahti Anthony Lopes langes platsile ning külaliste arstid tulid teda üle vaatama. Keegi Metzi fännisektorist aga otsustas visata platsile pürotehnika, mis plahvatas otse Lopesi, arsti ja teiste mängijate vahetusläheduses. Pärast intsidenti otsustas kohtunik ka mängu koheselt katkestada.

Alguses kahtlustati, et Lopesi kuulmine on kahjustada saanud. Metzi haiglas tehtud testid aga näitasid, et õnneks nii hullusti tal ei läinud.

Lyoni meeskond sõnas pressiteates, et see oli jalgpallile väga kurb õhtu. "Lyoni värava taga istunud pealtvaatajad viskasid platsile pürotehnikat, mis maandus Anthony Lopesi näo juures. Portugali koondislasel polnud aega üles tõusta enne, kui teine maandus tema jalgade lähedal."