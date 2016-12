On paradoksaalne, et läinud nädala suurimal Maarjamaa pinnal peetud spordisündmusel ei osalenud ükski Eesti sportlane, kuid jäähoki tegelikkust arvestades pole selles vaja üllatuda. Hokiliiga KHL pidas külalismänge Tallinnas, nii nagu näiteks Ameerika profiliigade tiimid samuti vahel kusagil mujal oma kunsti näitavad.

Reedel kohtusid Tondirabas teatavasti Riia Dinamo ja Magnitogorski Metallurg, eile võõrustas Dinamo juba Tšeljabinski Traktorit. Õhtuleht vestles eile enne mängu KHLi asepresidendiga hokioperatsioonide alal Georgi Kobõljanskiga, kes jagas muljeid siinmail nähtu kohta.

Millise mulje jättis teile reedene päev, kui kohtusid Dinamo ja Metallurg?

Toon välja mitu positiivset tähelepanekut. Siia on ehitatud väga hea spordikompleks. KHLis pole just palju niisuguseid halle, kus sama katuse all asub ka mitu harjutusväljakut – see aitab kaasa noortehoki arengule. Peaareen on kaasaegne ja personal hea kvalifikatsiooniga, mis on samuti väga tähtis.