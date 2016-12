Suvel Uus-Meremaal toimunud kontinentaalkarikaetapil esimest korda rennisõidus võidurõõmu maitsta saanud freestyle-suusataja Kelly Sildaru lootis end kõrvalalal esmakordselt tippkonkurentsis proovile panna sel nädalavahetusel USAs peetaval Dew Touril, ent ilmataat tõmbas plaanidele kriipsu peale.

Pargisõidus Coloradosse tiitlikaitsjana reisinud Sildaru oli algselt rennivõistlusel kirjas esimese varuvõistlejana ja lootis enne ärasõitu Õhtulehele antud intervjuus võistlema pääseda, et näha, kui kaugel ta maailma tippudest on. Nüüdseks on aga selgunud, et katsetus jääb olemata – Breckenridge’i kuurorti liiga hilja kohale jõudnud talv ei lubanud rajameistritel võistlusrenni valmistada ning kõik Dew Touriks planeeritud selle distsipliini võistlused jäätakse ära.

See tähendab omakorda, et väga väikeseks kahanevad ka Sildaru šansid võistelda rennisõitus jaanuaris Aspenis toimuvatel X-mängudel. Tuletame meelde, et mullu nii Dew Touril kui X-mängudel pargisõidu võitnud toona alles 13-aastane Sildaru teenis teisele võistlusele kutse alles pärast triumfi esimesel. Samas on Sildaru pargisõidu tiitlikaitsjana Aspenis kindlasti kohal ehk ta võib taas rennis unistada mõnest varusõitja positsioonist.

Naiste pargisõiduvõistlus on Dew Touril kavas sel reedel ja seda kahes osas: Eesti aja järgi 21.45 alustavad suusapiigad hüpetega ning 23.15 on kavas jib ehk mööda erinevaid takistusi ringilibisemine.