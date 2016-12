Saksamaaga eile tehtud 6:6 viik tähendab, et kolmas-neljas koht pannakse paika üldise väravate vahe alusel, mis Eestil hetkel miinus neli ja homme Šveitsiga kohtuval Saksamaal miinus üksteist. Kui Eesti kaotab Soomele kuue või vähema väravaga, on kolmas koht sisuliselt kindel.

Mis on mängus? | Tinglikult A-alagrupi kolmas koht. Saksamaast 12:1 ja Šveitsist 6:4 jagu saanud Soome on esikoha juba taganud, aga Eesti vajab võimalikult väikest kaotust – selle vältimine on utoopia – et suurendada võimalusi alagrupp kolmandana lõpetada.

Kolmas koht on tähtis, sest seeläbi välditaks eeldatavat veerandfinaali kaheksakordse maailmameistri Rootsiga (A-alagrupi kolmandat ootab eeldusel, et kaheksandikfinaal võidetakse, veerandfinaalis B-alagrupi teine ehk Tšehhi).

Mis on Eesti šansid? | Kui rääkida kuni kuueväravalise kaotuse tõenäosusest, siis pigem väikesed, sest kevadel Tallinnas peetud MM-valikturniiril tuli vastu võtta 1:15 kaotus. Soome ja Rootsi on riigid, kelle vastu puuduvad Eesti meeskonnal võimalused positiivseks resultaadiks ka siis, kui meile on väga hea ja vastasel väga halb päev.

Eesti kapten Roman pass (nr 7) mängus Šveitsiga. (IFF)

Kes on Eesti võtmemängija? | Kapten Roman Pass. Eesti meeskonda ootab täna 60 minutit hambad ristis kaitses istumist ja kannatamist. Väga ebameeldiva iseloomuga mängus on vaimujõud määrava tähtsusega ja kapten Passi ülesanne on tervet meeskonda läbi selle võitluse motiveerituna hoida.

Ma ei tea saalihokist midagi, isegi mitte Soome koondisest. Kes on selle kõige ässam liige? | Senise kahe kohtumise järel on resultatiivseim (4+1) Soome mängija esiviisiku tsenter Jani Kukkola, kes kostitas laupäeval Saksamaad kolme väravaga.

Soome esiviisiku tsenter Jani Kukkola (nr 22) mängus Šveitsiga, mille Soome 6:4 võitis. (IFF)

Kui kõva Soome saavutuste poolest on? | Jääb alla ainult Rootsile. Soome on üks kahest maailmameistriks tulnud riigist – nad kukutasid Rootsi 2008. aastal Prahas troonilt ja kaitsesid tiitlit 2010 Helsingis. Finaalist on nad välja jäänud kahel puhul (1998 ja 2004) ning medalita mitte kunagi.

Kuidas meil Soome vastu seni on läinud? | Keskmiselt 11,6 väravaline kaotus. Eesti ja Soome on ametlikult kohtunud kolm korda – 2008 sügisel Tallinnas peetud kontrollmängus tuli vastu võtta 1:15 kaotus, sama aasta MMil jäädi alla 0:7. Tänavu kevadel MM-valikturniiril taas 1:15.

Soome saalihokikoondis on kahekordne maailmameister ja pole MMil kunagi medalita jäänud. (IFF)

Eelnev ei rahulda kaugeltki mu saalihokinälga, kirjuta veel midagi põnevat! | Soome tuleb MMile alati eesmärgiga Rootsist jagu saada, aga statistika neile Riias midagi head ei ennusta. Pärast eelmist MMi Rootsi vastu peetud kaheksast matšist on võidetud ainult kaks ning peatreener Petri Kettuneni kuue-aastase ametiaja jooksul on võiduprotsent Rootsi vastu ainult 21 (viis võitu 24 mängust).