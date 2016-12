Liverpool andis eilses Premier League´i kohtumises käest kindla võidu, kui viimased 15 minutiga mängiti maha 3:1 eduseis ning teeniti 3:4 kaotus.

Meeskonna kapten Jordan Henderson tunnistab, et tema arvates ei suutnud mehed endast terve kohtumise vältelt kõike anda. "Paistab, et me polnud kogu 100% mängus, isegi vaatamata 3:1 edule," teatas poolkaitsja.

"Meil tulnuks kõvasti edasi võidelda, mida me pärast eduseisu enam ei teinud. Nemad avaldasid viimasel 20 minutil survet ja said oma väravad kätte.

Olime küll teatud momentidel head, kuid oleksime pidanud olema agressiivsemad. Teisel poolajal tahtsime oma mängu parandada, kuid see ei õnnestunud. Kokkuvõttes oli tulemus väga suur pettumus."

Liverpool langes kaotusega pärast 14. vooru tabelis kolmandaks. Liidrist Chelseast jäädakse maha 4 punktiga, Arsenalist lahutab vaid üks silm.