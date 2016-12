"Maik ei pea mängu õppima, aga tal tuleb hakata mõistma, kuidas mängida meie standardite järgi. Tal on hea tehnika, sööduoskus ja mängust aru saamine. Ta on meie parim ball screen defender (parim kattemängu kaitsja)."

"Ta on oskustega mängija. Maik ei ole nagu Chris (Silva), kes peab alles korvpalli mängima õppima," võrdles Martin kahte meeskonna korvialust jõudu.

Ta lisab: "Maik on küll meie kõige vähem atleetlikumaid korvialuseid mehi, aga on kindlalt parim kaitsemängija. Seda just tänu tema tarkusele ja oskusele olla õiges kohas.