Rio olümpiamängudelt Eestile neljapaadiga medali toonud Allar Raja sõnas, et värske isana on ta hästi hakkama saanud.

Esmaspäeval EOK tänuüritusele kogunenud teise poolaasta medalivõitjate seas oli ka Raja, kes on oodatud igasugustele üritustele. Mehe enda sõnul väsitavad sellised üritused teda küll, kuid nendel on ka positiivne külg.

"Iga vastuvõtt on rõõmus elamus ja hea on kuulda inimeste mälestusi olümpiamängudest, ja kes kus vaatas mingisugust spordisündmust. Eks olen õppinud aega paremini planeerima ka ning elu on läinud tagasi stabiilsetesse rööbastesse. Kurta ei ole väga midagi."

Olümpiamängude ajal sai 33-aastane sõudja ka isaks, kellel kasvab kodus väikene tütar. "Tunded on head. Arvan, et olen samuti hästi hakkama saanud. Laps on terve, magab hästi, on rõõmus, vahel ka mõtlik. Normaalne arenev inimene ja vanemad on rõõmsad. Unetuid öid on vähe. Esimene kuu oli võib olla tõesti nii, et päev ja öö olid sassis, aga praegu on stabiilne."

Mis on Raja uue aasta eesmärgid, milline talisportlane sõudja on, keda pakub ta aasta meessportlaseks ning millised tulevad jõulud Raja perekonnas, vaata juba Õhtulehe videost!