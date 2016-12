Kristina Koroljak krooniti tänavu fitnessi -163cm naiste hulgas maailmameistriks. Sportlane kinnitab, et viiendal üritusel saadud esikoht on eriline.

Tänavu nomineeriti Koroljak aasta naissportlaseks juba kolmandat korda ning see on talle suur suur tunnustus. Eestis on fitness küllaltki populaarne ning Koroljak peab seda positiivseks.

"See on väga populaarne, sest fitnessis ja kulturismis on väga palju kategooriaid, mida igaüks saab valida. Väga hea, et kõik käivad jõusaalis ja on vormis," sõnas Koroljak.