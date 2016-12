Kui keskmine Eesti ja keskmine Soome koondislane väljakul analoogse tehnilist oskust nõudva keerulisema probleemi ette panna, on soomlase õnnestumisprotsent mitu korda kõrgem, sest seal riigis on saalihoki populaarsuse tõttu (harrastajaid mitukümmend tuhat) konkurents tohutult palju kõrgem.

Soome keskendumine polnud teist päeva järjest parim. Eile alistati Šveits raskustega 6:4 ja täna jäi võidumarginaal ootamatult napiks. Tõsi, soomlastel oli alagrupivõit tagatud, aga näiteks Rootsi endale sääraseid puhkepäevi ei luba, ka autsaiderite vastu mitte. Ja Rootsi on kaheksakordne maailmameister, Soome ainult kahekordne.

Soome väravavaht Eero Kosonen ei suutnud kummagi viske puhul Tamme kehakeelest tema kavatsusi välja lugeda ning eestlase soorituse tehniline tase oli mõlemal puhul briljantne! Hiilgav, maailmatase! Väga sageli korra karistusviske tabanud mängija enam teist korda sama väravavahi vastu ei lähe, sest üldiselt on puurivahil korduskatsel mängijat lihtsam lugeda. Tamme pokerface jäi aga Kosoneni jaoks müsteeriumiks!

3. Kes on Saku kõige tüünem säga?

Sest seitsmeväravaline kaotus tähendab, et homses Šveits - Saksamaa mängus piisab Eestile ainult sellest, kui Šveits võidab. Väravate vahe oluline pole, sest hetkel on nii Eesti kui ka meiega võrdsel punktisummal oleva Saksamaa väravate vahe miinus üksteist.

Soomet ootavad kolm puhkepäeva ja reede õhtul veerandfinaal (ilmselt Läti või Norraga, aga võibolla ka Slovakkiaga). Eesti peab esmalt lootma, et homme ei sünniks šokki ja Šveits ikka Saksamaast jagu saaks. Kui see juhtub, on A-alagrupi kolmas koht meie jagu ja kolmapäevases kaheksandikfinaalis kohtutakse Kanadaga.