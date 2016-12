Eesti meeste saalihokikoondis lõpetas Riias jätkuval MMil alagrupiturniiri 3:10 (2:3, 1:4, 0:3) kaotusega Soomele. Eesti avavärava viskas Kaspar Kallion, kaks karistusviset realiseeris Mats Tamme.

Arvestades, et kevadel saadi samalt vastaselt koduväljakul lüüa 1:15, oli tulemus viisakas ja mis kõige tähtsam - tähendab, et Eesti peab homme lootma vaid Šveitsi võitu Saksamaa üle (tõenäoline tulemus) ega pea tähelepanu pöörama väravate vahele, sest A-alagrupi tabeliseis on hetkel: Soome 6, Šveits 2, Eesti 1 (väravate vahe -11), Saksamaa 1 (-11).