Eesti esitus oli hoopis teisest puust kui päev varem Saksamaa vastu, kui tehti pettumuse valmistanud 6:6 viik. "Kohe pärast eilset mängu oli kriisikoosolek, kus riidlesin kõigi põhitegijatega ja nõudsin, et nad hakkaksid vastutust võtma. Meeskond tegi seejärel veel omal algatusel ilma treeneriteta eraldi koosoleku.

Täna hommikul kordasime üle, mis on soovitud tulemuse nimel oluline – esimesest viimase sekundini hing mängu sisse panna. See õnnestus. Paar mõõnahetke tuli, aga saime need pidama," sõnas Kungla.