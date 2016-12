71 inimese elu nõudnud lennutragöödia tagajärjel soovis Kolumbia võistkond, et karikavõitjaks kroonitakse hukkune auks Chapecoense. Täna kinnitas Lõuna-Ameerika jalgpalliliit CONMEBOL, et Atletico soovile tullakse vastu.

Selles sarjas liiguvad aga väga suured rahasummad ning meeskonnad teenivad suurt tulu piletimüügilt ning teleülekannetelt. Ainuüksi alagrupiturniiril osalemine annab tiimile 300 tuhat USA dollarit ehk ligikaudu 280 tuhat eurot. Iga väiksemgi sent kulub aga Chapecoensel marjaks ära, et tiim uuesti üles ehitada.

Chapecoense asepresidendi Ivan Tozzo sõnul on tiimile abikäe lubanud ulatada Brasiilia jalgpalliliit, rahvusvaheline alaliit, CONMEBOL ja kohalikud elanikud. Kõik Brasiilia jalgpalliliiga meeskonnad on lubanud anda meeskonnale mängijaid laenule, et tiim elaks üle järgmised hooajad. Ka pensionipõlve nautivad Ronaldinho ja Juan Riquelme ütlesid, et võivad vajaduse ja soovi korral Chapecoense eest mängima hakata.