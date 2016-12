Saalihoki MMil lõpetas Eesti koondis alagrupiturniiri 3:10 (2:3, 1:4, 0:3) kaotusega kahekordsele maailmameistrile Soomele. Paradoksaalsel kombel tuleb esitust pidada käesoleval MMil Eesti parimaks.

Kui avamängus Šveitsiga (4:8) ja pühapäeval Saksamaaga (6:6) iseloomustas Eesti mängu individuaalne rabistamine, siis Soomelt saadud kaotuse järel kiitis peatreener Argo Kungla meeskonna häälestatust ja võitlusvaimu.

"Mängisime kaitses kindlasti oma parima mängu sel MMil ja näitasime sisu. Suutsime üksteise eest väljas olla. Seisime, kannatasime, ootasime ja viskasime ka kolm väravat. Ei saa nuriseda, kevadel kaotasime samale vastasele 1:15, nüüd poole võrra väiksema marginaaliga," rääkis Kungla.

Eesti kaitsja Rando Kramm (vasakul) ja Soome ründaja Mika Kohonen, kes on viiel aastal (2005 ja 2009-12) valitud maailma parimaks saalihokimängijaks. (IFF)

Ümbersünni põhjused peitusid peatreeneri sõnul Saksamaaga tehtud viigi järel peetud tõsistes jutuajamistes. "Kohe pärast mängu oli kriisikoosolek, kus riidlesin kõigi põhitegijatega ja nõudsin, et nad hakkaksid vastutust võtma. Meeskond tegi seejärel veel omal algatusel ilma treeneriteta eraldi koosoleku. Enne mängu Soomega kordasime üle, mis on soovitud tulemuse nimel oluline – esimesest viimase sekundini hing mängu sisse panna. See õnnestus. Paar mõõnahetke tuli, aga saime need pidama," sõnas Kungla.