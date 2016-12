Jalgpallimaailma tähtsaima klubisarja alagrupifaas on lõpusirgel. 32 Meistrite liiga tiimist on kolmapäeva õhtuks järel 16 ning viimastel mängupäevadel jagatakse lisaks edasipääsupiletitele ka kohti Euroopa liigas, mis jääb alagrupi kolmandana lõpetanud meeskondade pärusmaaks.

Kaheksast neljaliikmelisest grupist viies on edasipääsejad selged ning kolmes ei saa viimane voor tuua muutuseid võitja ja teisena lõpetava meeskonna osas. Kokku on pileti esimesse play-off vooru lunastanud 12 klubi.

A-grupis on Baseli ja Ludogoretsiga võrreldes pururikkad Pariisi Saint-Gemain ning Londoni Arsenal teinud sotid varakult selgeks. Et PSG ja Inglismaa tiimi omavahelised mängud lõppesid viigiga, kuid Prantsusmaa pealinlased lõid võõrsil rohkem väravaid, on just nemad grupiliidrid ning tänane matš Ludogoretsi vastu peaks olema kõigest vormistamise küsimus.

Londoni Arsenali väravakütt Alexis Sanchez. (JUSTIN TALLIS)

Ülimalt tasavägises B-grupis on selge vaid üks: Kiievi Dinamo eurohooaeg on läbi. Edasipääsu jahivad Besiktas, Napoli ja Benfica, kusjuures viimased kaks kohtuvad omavahel. Õnnestuks Besiktasel Dinamo võõrsil alistada, on Türgi meeskond kindlalt edasi.