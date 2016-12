Korvpalli VTB Ühisliigas on kaks kuud mängitud ja kolmandik põhiturniirist läbi saanud. Ühelt poolt öeldakse, et detsembriks peaks klubides olema kõik paika loksunud, teisalt aga pole koosseisuotsingud sugugi läbi saanud – see kehtib ka BC Kalev/Cramo kohta.

Alles eelmisel nädalal liitus Kaleviga nimekas ameeriklane Cedric Simmons, lõpuks sai mänguloa meie oma noormees Matthias Tass. Eesti meisterklubi on Ühisliigas võitnud kaheksast mängust kaks, asub sellega kümnendal kohal ning play-off’i pääse on veel täiesti püütav. Õhtuleht uuris korvpallispetsialistidelt Atso Matsalult, Riho Soonikult ja Priit Venelt muljeid Ühisliiga hooaja senise käigu ja pakkumist edasise kohta.

Vastakad arvamused Harperi kohta

Mõne aasta eest mitu hooaega ka Kaunase Žalgirise süsteemis töötanud treeneri Vene hinnangul pole liigas tervikuna suuri muutusi toimunud – tipud on endiselt samad, keskmikud võitlevad omavahel ning uus tulija ehk Permi meeskond on nõrguke. „Veidi on üllatanud Riia VEF, kel neli võitu, aga nad on päris palju mänginud jõukohaste võistkondade vastu,“ alustab Vene.