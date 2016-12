Kuigi Saage sportlaskarjäär suure tõenäosusega läbi pole, siis täisprofessionaalselt ta ei jätka. "Otsustasin, et korvpall jääb teisejärguliseks ja proovin muude asjadega tegeleda."

Täna teatas viimastel aastatel Valga meeskonda esindanud Kristo Saage, et on piirilinna meeskonnast lahkunud ning naaseb üle pika aja pealinna.

Tallinnasse tulles saab endisest Eesti koondislasest ilmselt TLÜ/Kalevi mängija. "Vastab tõele jah. Nemad on olnud praegu ainuke variant ja eks see on hea võimalus meeskond alt üles tassida," sõnas tagamängija.