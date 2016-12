Jalgpalli liit muutis tulevaks hooajaks juhendit nii, et Eesti meistrivõistluste Premium liigas, Esiliigas ja Esiliiga B tasandil tänavu kõrgliigas õhus olnud šanss näha lisamängu või -turniiri kaob.

"Võtsime muudatuse tegemisel arvesse eelkõige jalgpalli üldist loogikat – meistrivõistlused on piisavalt pikk periood, et selgitada parim –, ja kalendrit – novembris on koondisemängude periood, kus kavas nii valikmänge kui ka koondise järelkasvu arendamiseks mõeldud turnee ja võimalik lisamäng või -turniir võib selle segamini lüüa," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Premium ja Esiliiga kõikide kohtade paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse tulevikus esimesena väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis, misjärel pööratakse pilk omavaheliste mängude punktidele. Kui ka need peaks olema võrdsed, saavad otsustavaks omavaheliste mängude väravate vahe.

Järgmisena arvestatakse suuremat võitude arvu, üldist väravate vahet, suuremat löödud väravate arv, suuremat võõrsil löödud väravate arvu ja kohta Ausa mängu edetabelis. Kui juhuslikult peaksid ka need näitajad kõik võrdsed olemas, toimub loosimine.