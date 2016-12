Tänavusel MMil ujuvad 100m rinnuli distantsi Martin Liivamägi ja Martin Allikvee, kes on näidanud sellel distantsil paremaid aegu. Martti Aljand läheb selle asemel hoopis 200m kompleksi ujuma.

Kindlasti on nii mõnelegi spordisõbrale silma hakanud, et Martti Aljand ei ujugi Kanadas toimuvatel maailmameistrivõistlustel oma põhidistantsi – 100m rinnuliujumist.

Viimasel lühiraja EMil nägime ehk liiga aeglast algust, kuid loodetavasti suudab ta sel korral paremini esineda. Finaali saamine on ilmselt keeruline, kuid kindlasti mitte võimatu.

Peatreener Riho Aljandi sõnul on ettevalmistuse mõttes korralik töö tehtud ning ta on kindel, et nii Martti kui ka teised MMil olevad eesti ujujad pigistavad endast välja kõik, mis võimalik. Koondise põhiline eesmärk poolfinaalidesse pääseda.