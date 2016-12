Euroopa korvpalliliit FIBA Europe avaldas tuleval suvel MMi eelkvalifikatsioonis osalevad meeskonnad. Neid on 13, sealhulgas Eesti, ning edasi pääseb 8 paremat.

Süsteem on lihtne: moodustatakse neli alagruppi, kust igaühest pääseb edasi kaks paremat. Kolm gruppi tulevad kolme-, üks neljaliikmeline. Põhimõtteliselt saab öelda, et parima loosi korral on Eesti ülesanne juba enne mängude algust täidetud.

Eesti kuulub loosimisel 1. tugevusgruppi koos Hollandi, Bosnia ja Hertsegoviina ning Valgevenega.