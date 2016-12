Neljakordne autoralli maailmameister Sebastien Ogier lubas portaalile Autosport, et otsustab selle nädala jooksul ära, kus ta tuleval hooajal sõitma hakkab. "Minu soov on veel veidi võistelda, aga ma ei saa kindlalt väita, et olen Monte Carlo rallil (16. jaanuaril – toim) stardijoonel," rääkis Ogier.

"Kuidas ma saaks seda 100-protsendilise kindlusega väita, kui mul ühtegi allkirjastatud lepingut käes pole," lisas prantslane, kelle sõnul on tal variante laual kaks.

Esimene on ilmne – Ott Tänaku kõrval soovib M-Sport tiimiboss Malcolm Wilson oma tuttuue Ford Fiesta RS WRC roolis näha just tiitlikaitsjat Ogieri. "Malcolm on väga selgelt mõista andnud, et tema prioriteediks on meiega koostöö ja see räägib tema kasuks. Mulle meeldivad otsekohesed ja koostööks motiveeritud inimesed."

Milline on laual olev teine variant, Ogier aga avaldama ei nõustunud – on selleks Citroeni tehasetiim või Katari sõitja Nasser Al-Attiyahi poolt aetav uusi Volkswagen Polosid jooksutav erameeskond. Isegi vahepeal kuulujuttudevankrilt maha kukkunud Toyota tiimi 10 miljoni euro suurune lepingupakkumine kerkis tänu Ogieri sõnadele ("Nõus, asfaldil Yaris eriti hea ei olnud, aga kruusal käitus masin paremini.") tagasi radarile.

"Ma tahan autot, millega mul oleks parim võiduvõimalus. Seda on vaja mu motivatsiooni säilitamiseks aga ka stabiilse tuleviku pärast. Mul on valida ühe või kaheaastase lepingu vahel, aga otsustavaks ei saa mitte rahanumber vaid auto potentsiaal,“ lubas Ogier.