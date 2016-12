Ragnar Klavan võib Liverpoolis teenida uue aasta alguses Liverpoolis rohkem mänguaega, sest jaanuaris peetava Aafrika Rahvaste Karika tõttu võivad kaks keskkaitsjat tiimist kuu aega puududa. Aafrika kontinendi suurturniir algab 14. jaanuaril ning finaal mängitakse 5. veebruaril. Kindlasti lahkub tiimist Sadio Mane, kes esindab Senegali koondist, kuid Liverpooli tegemistega väga kursis oleva This Is Anfieldi sõnul võib Kameruni koondisega finaalturniirile minna ka klubi põhikeskkaitsja Joel Matip. 25-aastane Matip esindas kodumaad viimati 2015. aastal, kuid see oli tema esimene mäng üle 12 kuu. Ta on korduvalt koondisekutsetest ära öelnud kurtes, et Kamerunis pole midagi korralikult organiseeritud.

Sellel aastal sai koondise uueks peatreeneriks belglane Hugo Broos, kes usub, et seekord võib asjad teisiti minna. "Pärast peatreeneriks nimetamist sõitsin Gelsenkirchenisse, kus palusin Matipil uuesti Kameruni eest mängima. Ma palusin, et ta annaks mulle võimaluse veenda, et probleemid on lahendatud, kuid ta ei veendunud," rääkis Broos Belgia väljaandes Voetbal Magazine.

"Viimasel ajal olen aga kuulnud, et ta on valmis koondise eest uuesti mängima ning lähiajal sõidan Inglismaale, et temaga uuesti kohtuda," selgitas Broos. This Is Anfield ei pea tõenäoliseks, et Kameruni peatreener suudab Matipit veenda koondist esindama. Siiski ollakse mures, sest Jürgen Kloppi põhikeskkaitsja puudumine oleks tiimile suur hoop.