2017. aastaks tehti Eesti jalgpalli meistriliigas, esiliigas ja esiliiga B reeglimuudatus kollaste kaartidega mängude vahele jätmise kohta.

Alates uuest hooajast peab esimest korda mängu vahele jätma pärast neljandat ja teist korda pärast kaheksandat kollast kaarti. Teatavasti kehtis kuni 2014. aastani Eesti tippliigades 3+3+3+3 süsteem, millega mängija jättis kohtumise vahele pärast iga 3. kollast kaarti. 2014. aastast kuni tänaseni kehtis süsteem 4+2+2+2.

Lähiriikidest on Soomes 4+4+3+2+1 (pärast 11. kollast kahemänguline keeld), Lätis 4+3+3+2+2 (pärast 7. kollast kaarti lisandub rahatrahv), Leedus 4+2+2+1+1, Rootsis 3+3+3+3 ja Norras 3+2+2+2 süsteem. Kesk-Euroopa liigadest on näiteks Šveitsis on kasutusel 4+4+4+4 ja Austrias 5+4+4+4 süsteem.

„Meil seni toiminud süsteem oli sarnane Skandinaavia ja Baltimaade omaga, aga erines Kesk-Euroopa väikeriikide liigadest, kus kollast kaarti tõlgendatakse pigem mängupõhiselt ja erinevates mängudes saadud kollastest kaartidest tingitud mängude vahelejätmine on teisejärguline," selgitas Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

"Kuna dialoogkohtumistel klubidega jäi kõlama mõte, et meie liigamängude sportlik jõulisus kasvaks, siis otsustasime hakata nimetatud teemas liikuma Kesk-Euroopas toimiva kaardiloogika suunas. Viimast toetab ka jalgpallireeglite areng, mis on toonud kaasa kollaste kaartide mõningase kasvu."